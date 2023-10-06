Ümraniye Belediyesi'nin 2024 bütçesi kabul edildi

Ümraniye Belediyesi'nin 5 milyar TL'lik 2024 bütçesi, AK Partili, MHP'li ve İYİ Partili Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Başkan İsmet Yıldırım, 'Yeni bütçemizle birlikte Ümraniye'deki gelişim ve değişimin hızı daha da artacak' dedi.

Ümraniye Belediyesi'nin 5 milyar TL'lik 2024 bütçesi, AK Partili, MHP'li ve İYİ Partili Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Başkan İsmet Yıldırım, "Yeni bütçemizle birlikte Ümraniye'deki gelişim ve değişimin hızı daha da artacak" dedi.

Ümraniye Belediyesi ekim ayı meclis görüşmelerinin üçüncü oturumu Meclis 1. Başkan Vekili Mucip Kopuz başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan İsmet Yıldırım meclis toplantısında, 2023'te Ümraniye'ye kazandırılan proje ve hizmetlerin detaylı bir sunumunu yaptı. Görüşmelerde ayrıca 2024'te yapılması planlanan proje ve hizmetler hakkında da bilgi verildi.

Yapılan görüşmelerde Ümraniye Belediyesi'nin 5 milyar TL'lik 2024 bütçesi, AK Parti, MHP ve İYİ Partili Meclis üyeler'nin oylarıyla kabul edildi. Toplam 26 kabul, 11 ret oyu ile kabul edilen bütçe görüşmesinde Başkan Yıldırım, kısa bir değerlendirmede bulunarak, teşekkür konuşması yaptı. Başkan İsmet Yıldırım, Ümraniye'nin gerek eğitim, gerek sanayi, gerekse ticaret alanlarında önemli bir lokasyon haline geldiğini belirterek, çalışmalara gece gündüz demeden devam edeceklerini söyledi. Yıldırım, Ümraniye'deki gelişim ve değişimin hızının daha da artacağının altını çizerek, "Bütçe görüşmelerimizde kabul oyu kullanarak destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni bütçemizin Ümraniye'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - İSTANBUL