Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, iki ülke arasındaki ilişkileri, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier İlişkileri Ele Aldı

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, iki ülke arasındaki ilişkileri, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Muskat'a 3 günlük ziyarette bulunan Steinmeier, Umman Sultanı Bin Tarık ile bir araya geldi.

Açıklamada iki liderin, Umman ve Almanya arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi yönündeki imkanları ele aldıkları belirtildi.

Bölgede yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren Bin Tarık ve Steinmeier, işbirliği kapasitesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, Steinmeier'in İsrail ziyaretinin ardından Umman'a geldiği belirtildi.