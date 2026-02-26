Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, Cenevre'deki müzakereler öncesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafel Grossi ile bir araya geldi.

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin üçüncü turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, Umman'ın Cenevre Büyükelçiliği'nde taraflar arasında karşılıklı mesaj alışverişi şeklinde gerçekleştirilen görüşmelerden önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı (UAEA) Rafel Grossi ile bir araya geldi. Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Al-Busaidi'nin Grossi ile görüşmesinin " İran'ın nükleer dosyası ve İran ile ABD arasındaki mevcut müzakerelerde ele alınan yeni fikirlerle ilgili teknik konularda istişareler ve görüş alışverişinin bir parçası" olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi'nin UAEA'nın profesyonelliği ve teknik rolünün önemini ve ilgili tüm prosedürlerde şeffaflık, güvenirlik ve iyi önetişim unsurlarını güvence altına alma kararlığını vurguladığı kaydedildi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı