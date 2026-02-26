Haberler

Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, Cenevre'deki İran-ABD nükleer müzakereleri öncesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafel Grossi ile bir araya gelerek teknik konuları görüştü.

Umman Dışişleri Bakanı Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, Cenevre'deki müzakereler öncesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafel Grossi ile bir araya geldi.

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin üçüncü turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, Umman'ın Cenevre Büyükelçiliği'nde taraflar arasında karşılıklı mesaj alışverişi şeklinde gerçekleştirilen görüşmelerden önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı (UAEA) Rafel Grossi ile bir araya geldi. Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Al-Busaidi'nin Grossi ile görüşmesinin " İran'ın nükleer dosyası ve İran ile ABD arasındaki mevcut müzakerelerde ele alınan yeni fikirlerle ilgili teknik konularda istişareler ve görüş alışverişinin bir parçası" olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi'nin UAEA'nın profesyonelliği ve teknik rolünün önemini ve ilgili tüm prosedürlerde şeffaflık, güvenirlik ve iyi önetişim unsurlarını güvence altına alma kararlığını vurguladığı kaydedildi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi 4. Lig'de top koşturuyor

Bir dönemin efsanesi 4. Lig'e kadar düştü
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş

Savaşa hazırlanan İran'a neden yardım etmiyor? Açık açık söylemiş
'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Son anketten dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP geçildi

Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP ilk sırada