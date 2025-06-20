Ümit Özdağ ve Mansur Yavaş'tan Ortak Basın Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Yavaş ve Özdağ, ABB'de yarım saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Mansur Yavaş, tahliye edilen Özdağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özdağ ise tutuklu bulunduğu sürede hem kendisinin hem de ailesinin yanında olan Yavaş'a teşekkür etti.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına ilişkin soruya Yavaş, bir avukatın Adalet Bakanlığından izin alınmadan işleme tabi tutulmasının hukuki bir hata olduğunu belirtti.

Avukatların her halükarda müvekkillerini savunmak zorunda olduklarını belirten Yavaş, "Avukatının tutuklanması demek şu anda yapılan yargılamada büyük eksiklik ve usulsüzlük ortaya çıkarmıştır. Derhal vazgeçilmelidir." diye konuştu.

Özdağ ise daha önce avukatlara yönelik bir tutuklamayı hatırlamadığını dile getirerek, Türkiye'nin hukuk anlamında olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyledi.