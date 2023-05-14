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Ümit Özdağ oyunu Ankara'da kullandı

Politika Haberleri

Ümit Özdağ oyunu Ankara'da kullandı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oyunu Ankara'daki TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza İlkokulu'nda kullandı.

Ümit Özdağ oyunu Ankara'da kullandı

ANKARA - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oyunu Ankara'daki TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza İlkokulu'nda kullandı.

Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekilli seçimleri için oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için parti genel merkezinden hareket eden Özdağ, saat 13.00'de oyunu sandığa attı.

Oyunu, TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza İlkokulu'ndaki 4003 numaralı sandıkta kullanan Özdağ, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Başer - Politika

Ümit Özdağ Ankara TSK Politika Haberler

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