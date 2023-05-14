Ümit Özdağ oyunu Ankara'da kullandı

ANKARA - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oyunu Ankara'daki TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza İlkokulu'nda kullandı.

Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekilli seçimleri için oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için parti genel merkezinden hareket eden Özdağ, saat 13.00'de oyunu sandığa attı.

Oyunu, TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza İlkokulu'ndaki 4003 numaralı sandıkta kullanan Özdağ, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.