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Ümit Özdağ oyunu Ankara'da kullandı

Ümit Özdağ oyunu Ankara'da kullandı

Politika Haberleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oyunu Ankara'daki TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza İlkokulunda kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oyunu Ankara'daki TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza İlkokulunda kullandı.

Özdağ, cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği seçimlerinde oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için parti genel merkezinden hareket eden Özdağ, saat 13.00'de oyunu TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza İlkokulundaki 4003 numaralı sandığa attı. Özdağ, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ümit Özdağ Ankara TSK Politika Haberler

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