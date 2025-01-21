Ümit Özdağ'ın savcılıktaki ifadesi: Suriyelilerin gerçek dostu bizleriz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Özdağ'ın, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yaklaşık 3 saat süren ifade işlemleri tamamlandı. Özdağ, ifadesinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Özdağ'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

"SURİYELİLERİN GERÇEK DOSTU BİZLERİZ"

"Halkı kin ve nefrete sevk" suçuna ilişkin savunma yapan Ümit Özdağ'ın " Suriye'nin bölünmemesini savunarak Suriyelilerin gerçek dostu olanlar bizleriz" dediği öğrenildi. Halk Tv'nin haberine göre;Ümit Özdağ savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ancak ülkemizde bulunduğu sırada Türk halkını rahatsız eden, yasa dışı eylemlerde bulunan ve çevreye zarar veren Suriyeliler, Afganlar ve diğerleriyle ilgili olarak parti olarak tepkimizi ifade etmek en demokratik hakkımızdır. Bu tepki, Arap düşmanlığı, Suriye düşmanlığı ya da ırkçılık değil; makul bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gereğidir. Suriyelilere karşı ülkemizde gerçekleşmiş hiçbir şiddet olayıyla Zafer Partisi arasında örgütsel bir bağ yoktur ve olmamıştır. Bu konuda Zafer Partisi, diğer partilerden çok daha hassas davranmıştır ve davranmaya devam edecektir. Bütün bu nedenlerle hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ederim."

NE OLMUŞTU?

Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan da soruşturma genişletilmişti. Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.