Ümit Özdağ ilk kez açıkladı: Mehmet Ali Çelebi ile 3 kez görüştüm, bana Zafer Partisi'ne geçmek istediğini söyledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti'ye geçen bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye sert tepki gösterdi. Katıldığı canlı yayında Çelebi'nin mayıs ayında Zafer Partisi'ne geçeceğini söylediğini aktaran Özdağ, "Kendisiyle 3 görüşme yaptık, üçünde de aynı şeyi söyledi. 'İlkelerimiz bir, sizin gibi düşünüyorum" dedi. Siyasette bu kadar oynaklık ben Ortadoğu'da Talabani'yi tanıyordum. Keşke ölseydi de akıllarda kahraman kalsaydı" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, FOX TV ekranlarında yayınlanan "Çalar Saat" programına konuk oldu. Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ'ın hedefinde ise dün AK Parti'ye geçtiğini açıklayan bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi vardı.

GİZLİ GÖRÜŞMEYİ CANLI YAYINDA İLK KEZ AÇIKLADI: 3 KEZ BULUŞTUK

Çelebi'nin kendisinin siyasetteki en büyük hayal kırıklıklarından biri olduğunu belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Memleket Partisi'nden ayrıldıktan sonra (İlk kez açıklıyorum kamuoyunda) kendisiyle 3 kez Anadolu Kulübü'nde sohbet ettik. Ben de Zafer Partisi'ne davet etmiştim, o da kabul etmiş ve mayıs ayında geleceğini söylemişti. Ama Zafer Partisi arkadaşa ağır geldi. Burada Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliği mücadelesi veriliyor. Burada Türkiye'nin örtülü istilasına karşı bir direniş hattı, Sakarya'da mücadele eden Türk ordusu gibi tek direniş hattını oluşturmuş bir parti var, tabii öbür tarafta da iktidar çemberi üzerinden tekrar TBMM'ye girme kolaylığı var, Mehmet Ali Çelebi onu söyledi.

"GELMİŞ OLDUĞU NOKTA: ALLAH RAHMET EYLESİN"

Bana şunu söylüyordu 'Ya ben çok gencim, bir daha milletvekili olmasam ne olur, parti kurarım, Atatürk'ün mücadelesini veririm. CHP şu kadar az milliyetçi, Memleket Partisi bu kadar az milliyetçi.' Doğrusu gelmiş olduğu noktanın Allah rahmet eylesin diliyorum."

"SİYASETTE BU KADAR OYNAKLIK OLMAZ"

Sunucu İlker Karagöz'ün araya girerek sorduğu "Bir saniye efendim, ilk defa açıkladınız bunu. Mayıs ayında Mehmet Ali Çelebi, Zafer Partisi'ne geçeceğini size söyledi? Öncesinde 3 kez mi buluştunuz?" sorusuna Özdağ, "Evet 3 buluşmamada da aynı şeyi söyledi. 'İlkelerimiz bir, sizin gibi düşünüyoruz. Türkiye'nin en büyük meselesi hakikaten budur, sığınmacılar meselesidir' vesaire dedi. 'Ama bir geçiş dönemi olsun, bir partiden ayrılıp hemen bir başka partiye geçti olmasın' filan diye de ekledi. Siyasette bu kadar oynaklık ben Ortadoğu'da Talabani'yi tanıyordum. Keşke ölseydi de akıllarda kahraman kalsaydı" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

2021 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan, daha sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı için oradan da istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı.

"PKK-ÖCALAN SEVERLERİN HOŞ GÖRÜLDÜĞÜ DENKLEMDE OLMAM DÜŞÜNÜLEMEZ"

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelebi, "Yüce Türk Milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemde olmam düşünülemez!" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI ÇATISI ALTINDA AK PARTİ'DE DEVAM EDECEĞİM"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Vatan millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleri ile kararlı mücadeleyi, Milli konuları (Mavi Vatan, S-400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışım gereği olarak; kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki Egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir."