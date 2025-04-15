Ümit Özdağ'ı küplere bindiren karar: Bu adalet değildir

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında açılan davada ilk duruşma tarihinin 2 ay sonrasına verilmesine tepki gösterdi.

DURUŞMA TARİHİ 11 HAZİRAN OLARAK BELİRLENDİ

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Özdağ'ın hakkında açılan davadaki ilk duruşma tarihi 11 Haziran 2025 olarak belirlendi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 2 AY TUTUKLULUĞUM DEVAM EDECEK"

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı; "Bugün 16. Asliye Ceza Mahkemesi ilk duruşma gününü 11 Haziran 2025 tarihine verdi. Önümüzdeki 2 ay tutukluluğum devam edecek.

"BÜYÜK TÜRK MİLLETİ ÜMİT ÖZDAĞ SENİN EVLADINDIR"

Bir siyasi parti genel başkanını 2,5 ay hapiste tuttuktan sonra bomboş bir iddianame ile önümüzdeki 2 ay daha tek başına hücrede tutmak adalet değildir. Şunu bir kez daha gördük: Ben Ümit Özdağ Öcalan için rehin tutuluyorum. Büyük Türk Milleti Ümit Özdağ senin evladındır ve ancak Allah'a ve sana emanettir."