Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tutukluluğunun 77. gününde iddianame hazırlandı.

7 YIL 10 AY HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede Özdağ hakkında 'zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin, düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 1 yıl 10 ay ila 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

19 Ocak'ta partisinin Antalya'daki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti. Ertesi gün Ankara'da bir restoranda yemek yediği sırada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Özdağ, bu suçtan serbest bırakılırken 'zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 21 Ocak'ta tutuklanıp, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.