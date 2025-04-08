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Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

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Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 'zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin, düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Özdağ hakkında 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası isteniyor.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tutukluluğunun 77. gününde iddianame hazırlandı.

7 YIL 10 AY HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede Özdağ hakkında 'zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin, düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 1 yıl 10 ay ila 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

19 Ocak'ta partisinin Antalya'daki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti. Ertesi gün Ankara'da bir restoranda yemek yediği sırada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Özdağ, bu suçtan serbest bırakılırken 'zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 21 Ocak'ta tutuklanıp, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

az bile

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Haber YorumlarıCHP Savar:

hak edene hak ettiği gibi next level game

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Haber YorumlarıVEFA:

Vatan severler hapiste, vatan hainleri dışarıda... Süslümanların Ahir zaman dedikleri bu olsa gerek!!

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Haber YorumlarıJohn reese:

Ülkede ne doğru ki hukuk doğru olsun. Hak ediyoruz bu bataklıkta yaşamayı , biz bu hale getirdik.

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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Geç kalınmış bir karardı bunada şükür

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Haber YorumlarıSMMM:

Bu adama yapılanın haksızlık olduğunu düşünüyorum.3 sene önce İLİÇ madenine gitti ve dedi ki nehrinde kenarına siyanür yığıyorlar buraya önlem alın ne oldu maden patladı siyanür nere karıştı belli değil unutuldu ? Sorumlular nerde hangi hükümet yetkilisi istifa etti kim sorgulandı ? Eğer chp li biri olaydı var haline içeriye direk atarlardı.Yazık Yazık vatanseverler içeride hainler dışarda.

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Haber YorumlarıMusa Mut:

Turk halkını bilinclendirmenin uyandirmanin uyumasını isteyen trolleri ifsa etmenin bedeli acij tüm videolarını izleyin hak vereceksiniz, 10yil sonra özür dileyecgiz

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Keser döner sap döner gün gelir hesap döner O vakit demek her şey mübah olacak Hukuk yerinde durmalı gün gelir lazım olur

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

böyle yargi düsman basina,kisi hakkinda iddianame olmadan iceri atiliyor ve aylarca iddianame hazirlanmiyor modern demokratik bir ülkede önce suc delilleri toplanir iddianame hazirlanir sucun niteligine göre ya tutuklu yada disardan yargilanir kisinin kacma ihtimali varsa yurtdisina cikmasi engellenir ve kisi ceza alirsa iceri atilir ama bizde önce kisi iceri atiliyor bir sekilde bir suc isnad ediliyor sonrada hadi kendini savun deniyor halbuki iddia makami sucu ispatla yükümlü diye biliyoruz.

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Haber YorumlarıÖmer:

REİS BU CEZA AZ OLMUŞ, ENAZ 20 YIL VERMEN GEREKİR. HERKES ERDOĞAN'IN GÜCÜNÜ GÖRECEK.

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