Ümit Özdağ, Gemlik'te esnafı ziyaret etti

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'nın Gemlik ilçesinde partisinin tanıtım standını ve esnafı ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Gemlik İskele Meydanı'ndaki tanıtım standını ve esnafı ziyaret etmek üzere ilçeye geldi. Esnafı ziyaret eden Özdağ, yolda karşılaştığı kişilerle de sohbet etti. Bir kadın, Özdağ'a, Ak Parti'ye oy vereceğini söyledi. Özdağ ise "Suriyelilerin 6 çocuğu var. Ülken işgal ediliyor, biliyorsun. Kime veriyorsun oyunu? O zaman işgal edilsin diye veriyorsun. Ak Parti'ye oyunu verdiğin sürece bu devam edecek. Sen de bunu çekeceksin" dedi. Özdağ, 'Neyse boş ver' diyerek gitmeye çalışan kadına, "Dur konuşacağız, konuyu sen açtın. 151 milyar dolar para harcadılar. Sen şuradan aspirin almaya git, 49 lira aspirin. 3 lira eksik olsa alamazsın. Suriyeli geliyor, bedava alıyor. Parasını sen veriyorsun. Peki bunu kim yapıyor, hükümet yapıyor. Bunu kim yapıyor, AK Parti yapıyor. Sen de AK Parti'ye oyunu veriyorsan, bunun olmasını istiyorsun. Zafer Partisi'ne oy ver, biz yollayalım" dedi. Özdağ'a, kadın, 'Bir şekilde yollayın da nasıl yollarsanız yollayın' diye yanıt verdi. Özdağ, yine yolda gördüğü bir vatandaştan da Suriyelileri ülkelerine göndereceğini söyleyerek, oy sözü aldı.