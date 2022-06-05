Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e yanıt: Ayçiçek yağı tokatlamaya devam et - Haberler

Sosyal medya platformu TikTok'ta yayınladığı videolarda artan enflasyonu eleştirerek ayçiçek yağı ve kola gibi ürünleri tokatlamasıyla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı bir televizyon yayınında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"O İNSANLAR KARGO PAKETİ DEĞİL"

Özdağ'ın sığınmacılar hakkındaki konuşmalarını romantik bulduğunu ifade eden Sarıgül, "İktidara geldim hemen göndereceğim mantığını doğru bulmayız o insanlar kargo paketi değil. Kolay kolay gitmezler ama gitmeleri gerekir. Bunun en doğrusu AB ülkelerini mültecileri eşit olarak alması." ifadelerini kullandı.

"CİDDİ POZLARLA AYÇİÇEK YAĞI TOKATLAMAYA DEVAM EDİN"

Sarıgül'e sosyal medya hesabından yanıt veren Özdağ ise "Sevgili Sarıgül, TikTok için çok ciddi pozlarda ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin lütfen. Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez. Ben o işlerden anlamam. Siz benim bildiklerimi bilmezsiniz. İyi çalışmalar dilerim." dedi.