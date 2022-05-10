Ümit Özdağ'dan kendisine 'alçak' diyen Bahçeli'ye yanıt: Türk milliyetçileri karar verecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki "Suriyeli mülteci ve hakaret" gerginliğine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada ikinci kez Ümit Özdağ'a yüklenerek, "İçişleri Bakanımıza saldırmak densizlik, terbiyesizlik ve alçaklıktır" dedi.

ÖZDAĞ'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Zafer Partisi Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi. Babasının MHP kurucusu, annesinin ise MHP Kadın Kolları Genel Başkanı olduğunu hatırlatan Özdağ, kendisinin de 2 dönem MHP vekilliği yaptığını söyledi.

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİ DEĞERLENDİRECEKTİR"

Özdağ açıklamasının devamında, "Bana 'Soros çocuğu' diye küfür edenlere MHP'nin kuruluş sürecine / ilkelerine küfür eden Süleyman'a sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"

Özdağ, konuşmasının devamında ise şunları söyledi: "Zafer Partisi'ni kurarken, Büyük Türk Milleti'ne söz vermiştim; 'Hiçbir saldırı, hiçbir tehdit ve yıldırma operasyonu, beni Türkiye'nin bilim, birlik, barış yolunda verdiğimiz mücadelede geri adım atmama neden olmayacaktır."Verdiğim sözün sonuna kadar arkasındayım!"