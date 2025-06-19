Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
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Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
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Tutuklu yargılanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası alarak tahliye edildi. Katıldığı yayında ezber bozan açıklamalar yapan Özdağ'ın Selahattin Demirtaş'ın da adil yargılanma hakkı olduğunu savundu ve gerekçeli kararın yazılmamasını eleştirdi.

"Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 21 Ocak'ta tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 17 Haziran'da görülen duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, Özdağ'a 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Yaklaşık 5 ay tutuklu kalan Ümit Özdağ, yargılandığı davada verilen hapis cezası göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Ceza, 7 yıl 10 aya kadar çıkabilecek bir istemle yargılanan Özdağ hakkında 2 yıl 4 ay 15 gün olarak belirlendi. Tahliyesinin ardından bir televizyon programına katılan Özdağ, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ONUN DA AYNI HAKLARA SAHİP OLMASI GEREKİYOR"

Canlı yayında Selahattin Demirtaş hakkında ne düşündüğü sorulan Özdağ, adil yargılanma vurgusu yaptı. Özdağ şu ifadeleri kullandı: "Demirtaş'a da, cumhuriyetin hukukun bütün yurttaşlara uygulandığı gibi, adil yargılanma çerçevesinde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Ben Demirtaş'ın zihniyetiyle politik olarak mücadele ettim ve hayatımın sonuna kadar etmeye devam edeceğim. Ama benim devletimin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı olduğu için, ben hangi haklara sahipsem, onun da aynı haklara sahip olması gerektiğine inanıyorum."

"GEREKÇELİ KARAR 1 YILDIR YAZILMAMIŞ"

Özdağ, Selahattin Demirtaş'a verilen hapis cezasının gerekçeli kararının bir yılı aşkın süredir yazılmamış olmasını da sert sözlerle eleştirdi. Konuyla ilgili olarak, "Bu onun hakkının ihlali değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet olarak kendi saygınlığıyla ilgili bir meseledir" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımuharremsahin1:

yanar döner ümit

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Yorum Beğenme7
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