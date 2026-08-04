Ümit Özdağ, cezaevindeki Sinem Dedetaş ile Oğuzhan Uğur'u ziyaret etti

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Oğuzhan Uğur ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ahbap Derneği soruşturma kapsamında tutuklanan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ile Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanıp Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti. Saat 10.30'da görüşmeye giren Özdağ, 12.00'de cezaevinden çıktı.

Çıkışta konuşan Ümit Özdağ, hem Sinem Dedetaş hem de Oğuzhan Uğur ile görüştüğünü ve morallerinin yüksek olduğunu gördüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı