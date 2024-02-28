Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın'ın ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ümit Özdağ, İncirliova ilçesindeki ziyaretlerinde Sevgi Yolu'nu da gezdi.

Sevgi Yolu'nda Özdağ'ı karşılayanlar arasında İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da yer aldı. Kaya, Özdağ'a yöresel ürünlerden ikram etti.

CHP İncirliova Belediye Başkan adayı Osman Gökmen de Ümit Özdağ'a çiçek verdi.

Özdağ, daha sonra partisinin İncirliova ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi. Özdağ, konuşmasında, Türkiye'yi ilçe ilçe dolaştıklarını söyledi.

Zafer Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı yükselen partisi olduğunu kaydeden Özdağ, "Sizler de görüyorsunuz. Biz Zafer Partisi olarak ülkemizin örtülü istilasına karşı direnen tek partiyiz. Biz Zafer Partisi olarak Türk halkının çalınan zenginliklerinin Türk halkına iade edilmesinin mücadelesini veren bir partiyiz. Zor şartlarda ama kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Buradaki programın ardından Özdağ, Söke ve Kuşadası ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı.