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Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı

Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
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Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan, mahkemenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin uygulanması için üye ülkelere çağrıda bulundu. Khan, Roma Statüsü'ne bağlı kalınması ve yargı kararına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de 8 Ekim 2023 tarihi itibarıyla işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan, kararın ardından tüm üye ülkelere önemli bir çağrıda bulundu.

"YARGININ KARARINA UYUN"

UCM Başsavcısı Khan, 124 üye ülkeye yönelik olarak yaptığı çağrıda, "Mahkemeye üye olan tüm devletlere, Roma Statüsü'ne bağlılıklarını göstermeleri ve bu yargı kararına saygı göstererek uymaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Khan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmayan ülkeleri ise uluslararası hukukun korunması için işbirliğine davet etti.

"SUÇ İDDİALARININ ÇOĞALMASINDAN ENDİŞE DUYUYORUM"

Gazze'deki duruma ilişkin incelemelerinin devam ettiğini ve ekibinin mahkemenin yetki alanında yer alan Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere ek soruşturma alanlarını incelediğini vurgulayan Khan, "Gazze ve Batı Şeria'da şiddetin tırmanması, insanı yardımlara erişimin daha da kısıtlanması ve uluslararası suç iddialarının çoğalmasına ilişkin haberlerden derin endişe duyuyorum" dedi.

"TUTUKLAMA EMRİ İÇİN YETERLİ GEREKÇELER VAR"

Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin savcılık tarafından sunulan delillere dayandığını vurgulayan Khan, UCM yargıçlarının Netanyahu ve Gallant'ın savaş suçlarından ve açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmak başta olmak üzere cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemleri içeren insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarına inanmak için yeterli gerekçeler bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

"KANUNLAR HERKES İÇİN GEÇERLİ"

Kanunların herkes için geçerli olduğunu vurgulayan Khan, tutuklama emirlerinin, doğrulanabilir ve tarafsız delillere dayalı bağımsız bir soruşturma sonrasında çıkarıldığına dikkat çekti. Khan, "Roma statüsüne taraf olan tüm devletleri yükümlülüklerini yerine getirmeye ve adli emirlere saygı göstererek bunlara uymaya davet ediyorum. Taraf olmayan devletlerin ise işbirliği ortaya koymalarını ve uluslararası hukuka ve sorumluların hesap vermelerinin sağlanmasına destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

UCM'nin kararının açıklanmasının ardından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de kararın bağlayıcı olduğunu vurgulamış ve AB üyesi ülkelerin tamamı dahil mahkemeye üye olan tüm ülkelerin kararı uygulaması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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