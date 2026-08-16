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Ülkü Ocakları'nda eski başkanlar buluştu

Ülkü Ocakları'nda eski başkanlar buluştu
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Eskişehir Ülkü Ocakları'nda görev yapmış eski il başkanları, tecrübe paylaşımı ve dayanışma amacıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan program, hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Eskişehir'de Ülkü Ocakları'nda geçmiş dönemlerde il başkanlığı görevini üstlenmiş isimler, düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından organize edilen buluşmaya; geçmiş dönem il başkanlarından Yüksel Sarı, Baki Çetin, Sadık Sarıkaya, Ufuk Özel, Oğuzhan Ünal, Kadir Bıyık, Engin Şahan, Yasin Yumrukaya, Kazım Aksoy ve Ahmet Ceyhan'ın yanı sıra mevcut İl Başkanı Gökhan Aker ile teşkilat yöneticileri katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, geçmiş dönemlerde yürütülen faaliyetler ve teşkilat tecrübeleri ele alındı. Farklı dönemlerde görev yapmış başkanlar arasında tecrübe aktarımının ve teşkilat içi dayanışmanın önemine dikkat çekilen buluşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Gelecek dönem hedeflerinin de değerlendirildiği organizasyon, yapılan sohbetlerin ve iyi dilek temennilerinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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