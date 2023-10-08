Ülkü Ocakları Erdemli İlçe Başkanlığı, Atatürk'ün imzasını meşalelerle oluşturdu

- 3 bin metrekare alanda meşaleler ile Atatürk'ün imzası oluşturuldu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Ülkü Ocakları Erdemli İlçe Başkanlığı yaktıkları meşaleler ile Atatürk'ün imzasıyla siluetini oluşturdu. Çalışma klip haline getirilerek yayınlandı.

Ülkü Ocakları Erdemli İlçe Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini ebediyete kadar yaşatacağını göstermek amacıyla 3 bin metrekare alanda meşale yaktı.

Erdemli Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya gelen gençler, yaktıkları meşaleler ile Atatürk'ün imzasıyla oluşturulan silüeti dikkat çekti. Çalışma klip haline getirilerek yayınlandı.

Hazırlanan klipte Mustafa Kemal Atatürk'ün kırmızı çizgileri olarak kalacağını ifade eden Ülkü Ocakları Erdemli İlçe Başkanı Behçet Yıldız, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşale Ülkü Ocakları'nın omuzlarında ebediyete kadar taşınacaktır. Bugün Dr. Devlet Bahçeli meydanında Ülkü Ocakları Erdemli Başkanlığı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini ebediyete kadar taşıyacağımızı göstermek adına 3 bin metrekare alanda meşalelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını oluşturduk. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ifade ettikleri gibi Atatürk düşmanlığı yapmak ihanete hizmettir. Ülkü Ocakları var olduğu sürece bu ihanete asla geçit verilmeyecek Mustafa Kemal Atatürk kırmızı çizgimiz olarak kalacaktır" diye konuştu.