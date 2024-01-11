Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım İstanbul İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "İttifakı adayımız Murat Kurum Bey'i sonuna kadar desteklediğimizi, İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele edeceğimizi ifade ediyoruz" dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım İstanbul İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde açıklamalarda bulundu.

Ahmet Yiğit Yıldırım, "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emrinde, Türk gençliği için aziz milletimiz için hizmet etmeye devam ediyoruz. Bilge Liderimizin "Önce ülkem ve milletim" iradesi Türk gençliğinin en büyük övüncü ve ilham kaynağı olmuştur. 2023 yılı Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde, oy kullanan yaklaşık 6,5 milyon Türk gencinin büyük bir çoğunluğu Cumhur İttifakı'na teveccüh göstererek, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma noktasında bir irade ortaya koymuştur. Bu tarihi seçimlerde Türk Gençliği, 2023 Lider Ülke Türkiye ülküsüyle Cumhur İttifakı mührünü cihana vurmuştur. Türk Gençliği, Türk ve Türkiye düşmanlarına, terör örgütleriyle ittifak yapan tüm muhasım odaklara gerekli yanıtı vermiştir. Biz inanıyoruz ki, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı yine aynı başarıyı gösterecek, Türk Gençliği bir kez daha Türk ve Türkiye Yüzyılına büyük bir destek verecektir. Genel seçimlerde Cumhur İttifakı diyen Türk gençliği yerelde de Cumhur İttifakı diyerek biz buradayız diyecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı adayımız Murat Kurum Beyi sonuna kadar desteklediğimizi, İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele edeceğimizi ifade ediyoruz" dedi.

"Bugünün güçlü kenti yarının nesline emanet bir vatandır"

Yıldırım, "Bu vesileyle Cumhur İttifakı İstanbul adayımız Murat Kurum Beye adaylığının hayırlı olmasını diliyor, her türlü gücümüzle yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin şu sözleriyle ifade ettiği gibi: "Gelecek Türk milletinindir. Yeni bir Türk asrı önümüzdedir. Geleceğin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hiçbir bozguncu, hiçbir devlet ve millet muhalifi milli ülkülerimizin gerçekleşmesini engelleyemeyecektir". 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere en güçlü şekilde hazırlanıyoruz. Bu çerçevede, Cumhur İttifakı adaylarımıza Ülkü Ocakları olarak Türk gençliği ile birlikte tam destek veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde, yerel yönetimlerin tamamının Cumhur İttifakı yönetimlerine kavuşmasıyla belediyelerimizin devletimizle uyumlu bir hizmet yoluna çıkması devletimizin ve Türk gençliğinin geleceği açısından büyük öneme sahiptir. Türk gençliği, bu kadroların, kentsel sorunlara çözüm bulmak için bilgi, birikim ve tecrübeleriyle hizmet vermeye Türk milleti için hazır olduğunu bir kez daha gösterecek yerelde de Cumhur İttifakı diyecektir. Çünkü bilinmelidir ki, bugünün güçlü kenti yarının nesline emanet bir vatandır. Türk gençliğinin çatısı olan Ülkü Ocakları olarak daima istiklal ve istikbalimize her alanda sahip çıkacağız. Bugün buradan, İstanbul'daki Ülkü Ocakları Başkanlarımız, üniversite teşkilatlarımız ve dava arkadaşlarımız ile istişarelerimizi yaparak sahadaki çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu vesileyle Regaip Kandili'nin ve üç aylarımızın aziz milletimize, Türk-İslam alemine ve siz değerli arkadaşlarıma hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizleri dinleyen kıymetli basın mensuplarımıza ve değerli dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL