Atalay, Ulaştırma Bakan Yardımcılığına atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliklerine Ömer Fatih Sayan ve Ahmet Çağrı Çiçek atanırken, boşalan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine ise Ahmet Hamdi Atalay getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı