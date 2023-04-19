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Bakan Karaismailoğlu: Hedeflerimiz bitmiyor, hedeflerimiz büyük

Bakan Karaismailoğlu: Hedeflerimiz bitmiyor, hedeflerimiz büyük

Politika Haberleri

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye, son 20 yılda çok büyük işler başardı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Türkiye, son 20 yılda çok büyük işler başardı. Hedeflerimiz bitmiyor, hedeflerimiz büyük. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldır devam eden istikrar sürecini sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

Ak Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, seçim çalışmaları için Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde partililer ile bir araya geldi. Burada konuşan Karaismailoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda büyük işler başardığını belirterek "Milletimizin desteği ile 14 Mayıs'tan sonra da hizmet siyaseti devam edecek. Her zaman siyasetçileri, hizmetkar; milletimizi de efendi olarak gördük. Türkiye, son 20 yılda çok büyük işler başardık. Hedeflerimiz bitmiyor, hedeflerimiz büyük. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldır devam eden istikrar sürecini sürdürmemiz gerekiyor. Bu memleket meselesi; sen, ben kavgası değil. Görüyorsunuz karşımızdaki ittifakın ortaklarını. Maalesef devlet-millet düşmanı kim varsa bir araya gelmişler. Memleketi karıştırmaya talip olmuşlar. O yüzden bunlara fırsat vermememiz gerekiyor. Milletimiz gerekli dersi sandıkta verecektir" dedi.


Seçim Sonuçları

Trabzon Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - Politika

Adil Karaismailoğlu AK Parti Trabzon Türkiye Politika Haberler

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