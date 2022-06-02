Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, esnaf ziyaretlerinde bulundu - Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, esnaf ziyaretlerinde bulundu
AA - Orhan Fatih Doğan - Politika
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Aydın-Denizli Otoyolu'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından Denizli şehir merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Aydın- Denizli Otoyolu'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından Denizli şehir merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
AA / Orhan Fatih Doğan - Politika