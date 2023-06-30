Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un rekorunu kırmak için söz verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tonya İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Trabzon'un rekorunu kırmak için mahalli seçimlerde çalışacaklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlere ilişkin, "Mahalli seçimlerde Tonya'nın rekorunu, Trabzon'un rekorunu kıracağız. Biz Cumhurbaşkanımıza, ' Trabzon bunu yaptı' diyeceğiz." dedi.

AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bakan Uraloğlu, ilçede bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Uraloğlu, ilçenin ihtiyaçlarının neler olduğunu genel anlamda bildiklerini, bunların yapılması noktasında belirli bir planlama ile gayret göstereceklerini belirtti.

Allah'ın hiçbir gayreti karşılıksız bırakmadığını dile getiren Uraloğlu, "Onun örneklerinden bir tanesi benim acizane. Rabbime şükrediyorum." diye konuştu.

Uraloğlu, Trabzon'da da güçlü bir ekipleri olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapılacak yerel seçimlerde başarı çıtasını son seçimlerden daha yukarıya koyduk. Bu anlamda mahalli seçimlerde Tonya'nın rekorunu, Trabzon'un rekorunu kıracağız. Biz Cumhurbaşkanımıza, ' Trabzon bunu yaptı' diyeceğiz. Göğsümüzü gere gere bunun reklamını yapacağız. Hep beraber gayret edeceğiz. Sorunlarımızı ve ihtiyaçlarımızı biliyoruz. Başlamış olan projelerimizi yakından takip edeceğiz. El birliğiyle beraber bize söylenen, dile getirilen konuları mutlaka yakından takip edeceğiz. Gücümüz neye yetiyorsa o noktada olacağız. Biz Tonya'nın evladı olmaktan, Tonya'ya Trabzon'a hizmet etmekten gurur duyuyoruz."

Programa Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Tonya İlçe Başkanı Cafer Köroğlu ile partililer katıldı.