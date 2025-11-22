Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gençlik Meclisi Konferansı'nda Gençlere Seslendi

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen Gençlik Meclisi Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu GENCMUN 25 etkinliğine katılarak gençlere hitap etti. Bakan, gençlerin ülkenin geleceği olduğuna vurgu yaparak sosyal medya kullanımı ve doğru bilgi teyidi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

GENÇLİK MECLİSİ KONFERANSI'NA KATILDI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) Simülasyonu 'GENCMUN 25' programına katıldı. Burada gençlere hitap eden Bakan Uraloğlu, "Bu ülkenin geleceği ve en büyük sermayesi sizlersiniz. Bugün hala savaşlar ve adaletsizlikler devam ediyor. Ülkemizin birçok yerinden Trabzon'a geldiniz. Dünyanın sorunlarını konuşmak yetmez. O sorunlara çözüm üretmek ve sunmak durumundayız. Bir ağabeyiniz olarak diyorum ki; dünya meselelerini çözmenin ilk şartı güçlü bir ülke olmaktır. Masada sözünüz geçmiyorsa, kürsüde ne kadar güzel konuşursanız konuşun kararlar, sizin lehinize olmayacaktır. Siz bizim istikbalimizsiniz. Ben o yetkinliği sizde görüyorum. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. 6 Şubat depremleri yaşandığında genç kardeşlerimiz sırt çantalarını yüklenerek oralara 'Ben ne yapabilirim?' diye gelmişlerdir. Hem o gençlerden hem de onları yetiştirenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

'BİLGİNİN DOĞRULUĞUNU TEYİT EDİN'

Sosyal medya kullanıma dikkat çeken Uraloğlu, "Sosyal medya hesaplarında koruma refleksiyle beraber gençlere yönelik bir düzenleme yapacağız. Haberleri sosyal medyadan takip ediyoruz. Ben sizin karşınıza çıkma kararı verdiğimde, arkadaşlarıma notlar hazırlattım. Bir gazeteci bir köşe yazısı yazacağında ne yazacağını ölçer, tartar öyle yazar. Sosyal medyada öyle değil. Sosyal medyada önüne gelen doğru ya da yanlış bir şeyler yazarak sizi bilgilendirmeye çalışıyor. Lütfen sosyal medyada karşınıza çıkan haberleri bağımsız ve objektif kanallardan teyit etmedikçe inanmayın, onlara kıymet vermeyin. Bizi yanlış noktalara doğru yönlendiriyorlar. Elbette oralarda olacağız ve etkin şekilde kullanacağız ama karşımıza çıkan her türlü bilgi ve haberi mutlaka teyit edelim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
