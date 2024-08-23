Ulaştırma Bakanı Kayseri'de Oda ve Belediye Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

ODA VE BELEDİYE BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamlandığında Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Yerköy- Kayseri Hızlı Tren hattının 'Düver' şantiyesinde incelemelerde bulunmasının ardından Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, kentteki oda başkanları ve belediye başkanları ile istişare toplantısına katıldı. Çukurova Havalimanı ile birlikte havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu ayın 10'unda Çukurova Bölgesel Havalimanını açtık. Onunla beraber 58'inci havalimanımızı açmış olduk. Yani 26'ının üzerine 32 tane daha ilave ettik. Gerçekten kıymetli. Eskiden vatandaşlarımız; 'devlet aldığı bu vergileri ne yapıyor?' diyordu. Şimdi ise 'devletimiz bu kadar yatırımı yapmak için imkanı nerden buldu' diyorlar. Gerçekten bu anlamda da bu yatırımların kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

'HER 15 SANİYEDE BİR UÇAK GEÇİYOR'

Türkiye'nin havacılıkta yaptığı atılımlara da dikkat geçen Uraloğlu, "Ülkemiz tam bir geçiş koridorunda ve her 15 saniyede bir ülkemizden bir uçak geçtiğini de söylemek isterim. Böyle yoğun bir coğrafyada bulunuyoruz. Tabii, bu bize ne getiriyor? Sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ve yaklaşık 1.5 milyar insana ulaşabiliyor olmayı getiriyor. Ticaretimiz ve gelişmemiz için bu da kıymetli. Yükte hafif, pahada ağır ürünleri üretebilmemiz lazım. Tam da bu anlamda bakın geçen ay uzaya fırlattığımız yerli ve milli Türksat 6A uydumuzu uzaya göndermiş olduk. 250 milyon dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Parasal olarak kıymetli mi? Elbette kıymetli. Ama ben size daha kıymetlisini söyleyeyim. Biz yaptık. Biz yapabildik. En kıymetlisi de bu gerçekten. Çok şükür onu da Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber yaptık. Şu anda test çalışmaları devam ediyor. Sene sonunda inşallah kalıcı yörüngesine oturarak orada hizmetine devam edecek" ifadelerini kullandı.

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,