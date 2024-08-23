Üye Girişi
Haberler

Ulaştırma Bakanı Kayseri'de Oda ve Belediye Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de Yerköy-Kayseri Hızlı Tren hattının şantiyesini inceledikten sonra Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, kentteki oda başkanları ve belediye başkanlarıyla istişare toplantısına katıldı.

ODA VE BELEDİYE BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamlandığında Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Yerköy- Kayseri Hızlı Tren hattının 'Düver' şantiyesinde incelemelerde bulunmasının ardından Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, kentteki oda başkanları ve belediye başkanları ile istişare toplantısına katıldı. Çukurova Havalimanı ile birlikte havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu ayın 10'unda Çukurova Bölgesel Havalimanını açtık. Onunla beraber 58'inci havalimanımızı açmış olduk. Yani 26'ının üzerine 32 tane daha ilave ettik. Gerçekten kıymetli. Eskiden vatandaşlarımız; 'devlet aldığı bu vergileri ne yapıyor?' diyordu. Şimdi ise 'devletimiz bu kadar yatırımı yapmak için imkanı nerden buldu' diyorlar. Gerçekten bu anlamda da bu yatırımların kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

'HER 15 SANİYEDE BİR UÇAK GEÇİYOR'

Türkiye'nin havacılıkta yaptığı atılımlara da dikkat geçen Uraloğlu, "Ülkemiz tam bir geçiş koridorunda ve her 15 saniyede bir ülkemizden bir uçak geçtiğini de söylemek isterim. Böyle yoğun bir coğrafyada bulunuyoruz. Tabii, bu bize ne getiriyor? Sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ve yaklaşık 1.5 milyar insana ulaşabiliyor olmayı getiriyor. Ticaretimiz ve gelişmemiz için bu da kıymetli. Yükte hafif, pahada ağır ürünleri üretebilmemiz lazım. Tam da bu anlamda bakın geçen ay uzaya fırlattığımız yerli ve milli Türksat 6A uydumuzu uzaya göndermiş olduk. 250 milyon dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Parasal olarak kıymetli mi? Elbette kıymetli. Ama ben size daha kıymetlisini söyleyeyim. Biz yaptık. Biz yapabildik. En kıymetlisi de bu gerçekten. Çok şükür onu da Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber yaptık. Şu anda test çalışmaları devam ediyor. Sene sonunda inşallah kalıcı yörüngesine oturarak orada hizmetine devam edecek" ifadelerini kullandı.

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kayseri Valiliği Kayseri Ulaşım Havacılık Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Geçici vergi uzatıldı mı 2024? MasterChef çikolatalı sufle tarifi! En güzel çikolatalı sufle tarifi! çikolatalı sufle tarifi nasıl yapılır? çikolatalı sufle için malzemeler! Galatasaray Lig maçı ne zaman? Ç.Rizespor Fenerbahçe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celta Vigo Valencia CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Celta Vigo Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Villarreal CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Sevilla Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Montpellier CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? PSG Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Göztepe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Alanyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monchengladbach Bayer Leverkusen CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Monchengladbach Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Ağustos Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bu hafta Trabzonspor maçı yok mu? TS Kayserispor maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? GS Gaziantep maçı neden yok, ertelendi mi? MasterChef ana kadroya kim girdi, 3. yedek kim? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi? Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi? Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim kazandı, kim gitti? Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod Adı: Olympus filmi ne zaman, nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ekşi Elmalar filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölmek İçin Bir Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölmek İçin Bir Gün filmi ne zaman, nerede çekildi?
title