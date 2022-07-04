Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Yenişehir'e müjde - Haberler

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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Yenişehir'e müjde

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Yenişehir'e müjde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Bursa'nın Yenişehir ilçesine müjdeli haberler geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Bursa'nın Yenişehir ilçesine müjdeli haberler geldi. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı görüşmede Yenişehir Bilecik yolunun bu yılsonuna yetişeceğini, Hızlı trende tüm projenin 2024 yılı sonunda tamamlanıp hizmete açılacağını ve diğer taleplerimizin karşılanacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ile biraya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bakanımız ile Yenişehir-Bilecik-Osmaneli Yolu şantiyesini yaptığı ziyarette ve diğer programlarda görüşme fırsatımız oldu. Kendisine ilçemiz adına talep ettiğimiz konuları aktardık. Kendileri olumlu yaklaştı. Yenişehir'de yapılması planlanan kavşak çalışmasının en kısa sürede hayata geçirilmesi için söz aldık. Yine ilçenin girişleri ile ilgili bir dosya sunduk. Olumlu çok güzel görüşme gerçekleştirdik. Kendilerine ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aydın, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Demiryolu Projesi; Bursa-Yenişehir ve Bandırma-Bursa olarak hatta iki kesimde çalışmaları devam ettiğini projede kalan işler çerçevesinde; Bursa-Yenişehir-Osmaneli üstyapı ve elektrifikasyon, bunun yanında Yenişehir-Osmaneli bölümünün altyapı işleri yapılacağını ve tüm projeyi 2024 yılı sonunda tamamlayıp hizmete açacaklarını söylediler. Yine Bilecik-Yenişehir yolunu bu yılın sonuna kadar yetiştireceklerini söylediler" diye konuştu.

(Fatih Ak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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