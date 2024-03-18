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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik-Yenişehir yolunun açılışını yapacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yıl önce yapımına başlanan 37 kilometrelik Bilecik-Yenişehir yolunun açılışını yapacak. Bakan Uraloğlu ayrıca Bilecik Valiliği ve AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek ve esnaf gezisi yapacak.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yıl önce yapımına başlanan 37 kilometrelik Bilecik- Yenişehir yolunun açılışını yapacak.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 20 Mart Çarşamba günü bir takım açılış ve ziyaretler için Bilecik'e gelecek. Bakan Uraloğlu ilk olarak 16 yıl önce yapımına başlanan 37 kilometrelik Bilecik-Yenişehir yolunun açılışını yapacak. Ardından Bilecik Valiliği ve AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyaret edecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kentte son olarak esnaf ziyareti yapacak.

Bakan Uraloğlu, Bilecik ziyaretin ardından Bozüyük ilçesine geçecek. 14.00'te AK Parti Bozüyük SKM'ni ziyaret edecek olan Bakan Uraloğlu ardından esnaf gezisi yapacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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