Ukrayna, Rusya'nın Kursk Bölgesinde 2 Kuzey Koreli Askeri Esir Aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde devam eden çatışmalarda 2 Kuzey Kore askerinin esir alındığını açıkladı. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askerlerimiz Kursk bölgesinde Kuzey Kore askeri personelini ele geçirdi. İki asker yaralı olsa da hayatta ve Kiev'e nakledildi, burada şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi ile iletişim halindeler. Bu kolay bir iş değildi. Rus güçleri ve diğer Kuzey Kore askerleri, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşa dahil olduğuna dair her türlü kanıtı ortadan kaldırmak için genellikle yaralılarını infaz ederler. Bu 2 kişiyi yakalayan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri 84. Taktik Grup askerlerine ve paraşütçülerimize minnettarım. Tüm savaş esirleri gibi bu 2 Kuzey Kore askerine de gerekli tıbbi yardım sağlanıyor. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne gazetecilerin bu esirlere erişmesine izin vermeleri talimatını verdim. Dünyanın olup bitenler hakkında gerçeği bilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Zelenskiy yakalanan Kuzey Kore askerlerinin fotoğraflarını da paylaştı.

Ukrayna, bu hamleyle ilk kez Kuzey Kore askerini yakalamış oldu. - KİEV