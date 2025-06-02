Ukrayna-Rusya Görüşmeleri İstanbul'da Sona Erdi

Ukrayna-Rusya Görüşmeleri İstanbul'da Sona Erdi
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Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ukrayna-Rusya görüşmeleri, yaklaşık 1 saat 10 dakika süren bir oturumun ardından son buldu. Her iki heyet, basın açıklaması yaparak Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı.

Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmelerin son bulmasının ardından her iki heyet de Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı.

İstanbul'da barış masası kuruldu. Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmeler sona erdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmelerin sona ermesinin ardından basın açıklaması yapıldı. Her iki heyet, basın açıklamasının ardından Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı. Toplantı sonrası Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy bir basın açıklaması yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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