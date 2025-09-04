Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu, Güvenlik Garantilerini Görüşmek Üzere Paris'te Toplandı

Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında Ukrayna'nın güvenlik garantilerini ve muhtemel barış sonrası atılacak adımları ele almak üzere Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu, İngiltere ve Fransa eş başkanlığında Fransa'nın başkenti Paris'te toplandı. Büyük bir kısmını Avrupa ülkelerinin oluşturduğu 30'a yakın ülke, Ukrayna'nın güvenlik garantilerini ve muhtemel barış sonrası atılacak adımları ele almak üzere Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in masada yan yana oturduğu toplantıya Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Belçika Başbakanı Bart de Wever, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katılıyor.

Trump bilgilendirilecek

İngiltere, Almanya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 20 ülke ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de ise söz konusu toplantıya video konferans yoluyla katılıyor.

Ukrayna, Gönüllüler Koalisyonu toplantısının içeriğine ve alınan kararlara ilişkin ABD Başkanı Donald Trump da bilgilendirilecek.

Cumhurbaşkanı Macron yaptığı açıklamada "Ortaklarımızla birlikte ve NATO ile koordinasyon halinde Ukrayna için güvenilir güvenlik garantileri belirlemek üzere çalışacağız. Bunlar, barışa doğru güvenilir bir ilerlemenin ön şartıdır" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Macron, toplantıya katılacak üye ülkeler ile Rusya hakkında izlenecek politikaların da ele alınacağını belirtmişti. - PARİS