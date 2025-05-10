Ukrayna, En Az 30 Günlük Ateşkes İçin Hazır

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, pazartesi gününden itibaren en az 30 günlük ateşkese hazır olduklarını ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de gerçekleştirilen Ukrayna'da barış çabalarının ele alındığı Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti. Bakan Sybiha liderlerin, barış çabalarına odaklandığını aktardı. Sybiha, "Ukrayna ve tüm müttefikler, pazartesi gününden itibaren en az 30 gün boyunca karada, havada ve denizde tam ve koşulsuz ateşkes ilan etmeye hazır. Rusya'nın onayı ve etkin bir takibin sağlanması halinde kalıcı bir ateşkes ve güven artırıcı önlemler, barış müzakerelerinin önünü açabilir" ifadelerini kullandı. - KİEV