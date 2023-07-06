Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle yarın İstanbul'a geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geliyor. İki lider görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması gibi konuları ele alınacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın İstanbul'a gelecek. Görüşmede Rusya- Ukrayna savaşı, tahıl koridoru ve ülkeler arasındaki ilişkiler değerlendirilecek.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ İLETİŞİM HALİNDELER

Yaklaşık 2 senedir Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski kısıtlı da olsa yurt dışı ziyaretlerine başlamıştı. Savaş sürecinde sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Zelenski, yarın da Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.