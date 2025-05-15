Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i taşıyan uçak Ankara'ya indi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i taşıyan uçak Ankara'ya indi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i taşıyan uçak Ankara'ya indi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i taşıyan uçak Ankara'ya indi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Çalışma ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı. Daha sonra Zelenskiy, ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Politika
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti

İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Avustralya'da köpek balığı saldırısı: 1 kişi ağır yaralandı

Plajda köpek balığı alarmı! Yüzen kişiye saldırıp ağır yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.