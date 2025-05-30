Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ve son derece kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisine ve tüm Türkiye'ye, devletimizin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdikleri ilkesel destek için şahsen teşekkür ettim" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika