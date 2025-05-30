Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmaya yönelik tüm iş birliklerimizi önemsiyoruz.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmaya yönelik tüm iş birliklerimizi önemsiyoruz.
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmaya yönelik tüm iş birliklerimizi önemsiyoruz.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmaya yönelik tüm iş birliklerimizi önemsiyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutarlı ve tam desteği için minnettarız" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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