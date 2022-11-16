- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Rus füzeleri dost ülkemizin toprakları olan Polonya'yı vurdu" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya'ya düşen Rus füzeleri ile ilgili açıklama yaparken Baltık ülkelerini ve Avrupa'yı Rusya'ya karşı yine uyardı.

- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Rus füzeleri dost ülkemizin toprakları olan Polonya'yı vurdu"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya'ya düşen Rus füzeleri ile ilgili açıklama yaparken Baltık ülkelerini ve Avrupa'yı Rusya'ya karşı yine uyardı.

Rusya'nın Ukrayna kentlerine fırlattığı füzelerden birinin Polonya sınırına düşmesi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de gündemindeydi. Yaptığı açıklamada Polonya'ya taziyelerini ileten Zelenskiy, "Bugün Rusya'nın saldırıları, Endonezya, Hindistan, Çin ve savaşı bitirme ihtiyacından bahseden diğer tüm ülkeler için verdiği yanıttır. Rusya bunu bitirmek istemiyor. Bu dünyaya Rusya'nın bir cevabı oldu. Üstelik bugünkü uyarımız aslında uzun zaman önce gerçekleşti. Terör sadece bizim sınırlarınızda değil. Zaten Moldova topraklarına yayıldı. Bugün Rus füzeleri dost ülkemizin toprakları olan Polonya'yı vurdu. İnsanlar öldü. Lütfen tüm Ukraynalı kardeşlerin taziyelerini kabul edin" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın acil olarak durdurulması gerektiğini bir kez saha tekrarlayan Zelenskiy, "Ukrayna kaç kez terör devletinin ülkemizle sınırlı kalmayacağını söyleyecek? Polonya ve Baltık ülkeleri... Terörün daha da ileriye gitmesi an meselesi. Rusya'nın cezalandırılması ne kadar uzatılırsa Rus füzeleri de herkes için o kadar tehdit olacak" dedi.

G20 zirvesiyle ilgili de konuşan Zelenskiy, Rusya'nın G20'de olmaması gerektiğini ima ederek G20'nin adını G19 olarak telaffuz etti. G20 zirvesinde tüm dünyaya Ukrayna'nın sesini duyurmayı başardıklarını belirten Zelenskiy, "Bu sabah dört buçukta uluslararası barış ve düzeni yeniden tesis etme önerilerimizi sunmak için zirveye katıldım. Dünya Ukrayna'yı duydu. G19 üyeleri açıklamalarını yaptı" şeklinde konuştu.

Rusya'nın, başkent Kiev olmak üzere birçok kenti füzelerle vurmasına da tepki gösteren Zelenskiy, "Ülkemizin birçok ilinde ve bölgesinde yine acil elektrik kesintileri yaşanıyor. Yaklaşık on milyon Ukraynalı elektriksiz. Öldürülen ve yaralanan insanlar var. Ailelerine taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.