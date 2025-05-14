Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da 15 Mayıs'ta yapılacak olan görüşmede Rusya'yı kimin temsil edeceğine göre bir sonraki...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da 15 Mayıs'ta yapılacak olan görüşmede Rusya'yı kimin temsil edeceğine göre bir sonraki "adımlara" karar vereceklerini ifade etti. - KİEV