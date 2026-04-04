Zelenskiy İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zelenskiy ile gerçekleştireceği görüşmede, Ukrayna ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınacak.

ATEŞKES İÇİN DİPLOMATİK ADIMLAR ELE ALINACAK

Görüşmede ayrıca İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin sağlanması ve kalıcı çözüm arayışlarına yönelik diplomatik adımların masaya yatırılacağı bildirildi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Türkiye'ye geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'a geldim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler için hazırlıklar yapıldı. İnsanların hayatlarının gerçek anlamda korunması, Avrupa'da ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması ve güvenliğin garanti altına alınması için müttefiklerimizi güçlendirmek üzere çalışıyoruz."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 4 Nisan 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

Duran, "İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna’yla ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir." açıklamasında bulundu.

