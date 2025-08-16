Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Pazartesi günü savaşın sona erdirilmesiyle ilgili tüm detayları görüşmek üzere Washington DC'de Başkan...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Pazartesi günü savaşın sona erdirilmesiyle ilgili tüm detayları görüşmek üzere Washington DC'de Başkan Trump ile görüşeceğim" dedi. - KİEV

