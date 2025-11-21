Ukrayna'dan ABD'nin Barış Planına Dikkatli Yaklaşım

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik planının teknik düzeyde incelenmeye devam ettiğini belirterek Ukrayna'nın ortaklarına "kendi tutumlarına saygı göstermeleri" çağrısında bulundu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD'nin barış planına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Umerov, "Kiev'de ABD heyetiyle çalışmalar devam ederken, kamuoyunda istişarelerin içeriği hakkında spekülasyonlar ortaya çıkıyor. Bu konuyu kısaca açıklamak isterim. ABD seyahatim sırasında görevim toplantılar düzenlemek ve diyaloğa hazırlanmak üzere teknikti. Hiçbir değerlendirme yapmadım, hatta hiçbir maddeye onay vermedim. Bu benim yetkim dahilinde değil ve prosedüre uymuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy dün Başkan Trump'ın yetkilendirdiği ABD heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün bu çalışmalar teknik düzeyde Kiev'de heyetler arasında devam ediyor. Ortaklarımızdan gelen tüm teklifleri dikkatle inceliyor, Ukrayna'nın tutumuna karşı aynı doğru tutumu bekliyoruz. Ortaklarımızın önerilerini Ukrayna'nın değişmez ilkeleri olan egemenlik, güvenlik ve adil barış çerçevesinde dikkatle değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD-Ukrayna heyetleri bir araya geldi

Umerov başkanlığındaki heyet, ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll başkanlığındaki Amerikan heyetiyle görüşme gerçekleştirdi. Umerov görüşmeye ilişkin, "Dün Ukrayna Devlet Başkanı düzeyinde başlayan istişarelere devam ettik. Adil bir barışın yeniden tesisine yönelik yaklaşımları, sonraki adımları ve daha ileri diyalog için gerçekçi formatları ele aldık. Ukrayna, ortaklarından gelen her teklifi dikkatle inceliyor ve kendi pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Egemenlik, halkın güvenliği ve kırmızı çizgilerimiz dışında hiçbir çözüm yoktur ve olamaz. Her tartışmanın temeli budur" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin planına Avrupa sıcak bakmıyor

ABD yönetiminin hazırladığı 28 maddelik barış planında Ukrayna'nın Donbas bölgesinin tamamından vazgeçmesi ve yaklaşık 1 milyon personelden oluşan ordusunu 600 bin askerle sınırlandırması şartlarının yer aldığı belirtiliyor. Ukrayna'nın Avrupalı müttefikleri ise bu şartları "teslimiyet" olarak görüyor. Planda Rusya'ya çeşitli tavizler verilirken, bunlar arasında Kırım, Luhansk ve Donetsk'in ABD tarafından fiilen Rus toprağı olarak tanınması ve Ukrayna güçlerinin kontrol ettikleri Donetsk bölgesinin bir kısmından çekilmesi yer alıyor. Planda ayrıca Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında saldırmazlık anlaşması imzalanması yer alıyor. Ayrıca NATO'nun Ukrayna'ya asker konuşlandırmayacağı, Rusya'nın küresel ekonomiye yeniden entegre edileceği ve yaptırımların kaldırılacağı belirtiliyor. Rusya'nın G8'e (şu anda G7) yeniden katılması için davet edileceği ve ABD'nin Moskova ile enerji, doğal kaynaklar, altyapı, yapay zeka, veri merkezleri ve Arktik'te nadir toprak metallerinin çıkarılmasını kapsayan bir anlaşma imzalayacağı ifade ediliyor. - KİEV