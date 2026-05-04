Haberler

Uçağı Ankara'ya zorunlu iniş yapan İspanya Başbakanı Sanchez, Ermenistan'a hareket etti

Uçağı Ankara'ya zorunlu iniş yapan İspanya Başbakanı Sanchez, Ermenistan'a hareket etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UÇAĞI Ankara'ya acil iniş yapan ve geceyi kentte geçiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ermenistan'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak için hareket etti.

UÇAĞI Ankara'ya acil iniş yapan ve geceyi kentte geçiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ermenistan'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak için hareket etti.

Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere havalanan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi uçak, yaşanan teknik sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Teknik arızanın önemli olmadığı; ancak protokolün uygulandığı belirtilirken, Sanchez geceyi Çankaya ilçesindeki bir otelde geçirdi. Sanchez, saat 08.00 sıralarında kaldığı otelden çıkış yaparak Esenboğa Havalimanı'na gitti. Pedro Sanchez ve beraberindeki heyetin konvoy, Esenboğa Havaalanı'na giriş yaptı. Uçuş protokolünün ardından Sanchez'i taşıyan uçak, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere havalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak'ta kartalın domuz avı kamerada

Görüntüler Afrika'dan değil Türkiye'den
Survivor Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'nın sözleri endişe yarattı

Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Endişelendiren sözler
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Bakımsız klimalar ve kurutulan çamaşırlar akciğerde kalıcı hasara yol açabilir

Hemen hemen her evde bulunuyor, kalıcı hasara yol açıyor
Şırnak'ta kartalın domuz avı kamerada

Görüntüler Afrika'dan değil Türkiye'den
Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Son maçın bedelini çok fena ödeyecek!

4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay! Bir aile yok oldu

4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay