Üç ülkenin daha Filistin Devleti'ni tanıma kararına AK Parti'den dikkat çeken yorum

İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır" ifadelerini kullandı.

New York'ta 22 Eylül'de düzenlenecek BM Genel Kurulu öncesi 3 ülke Filistin'i tanıdı. İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin devletini tanıdığını açıkladı.

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKESİ SAYISI 150'YE YÜKSELDİ

Alınan bu kararlarla Avrupa'da artan destek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da etkisini gösterecek. Öte yandan üç ülkenin adımıyla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 150'ye yükseldi.

AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN İLK YORUM

Üç ülkenin aldığı karara ilişkin AK Parti'den ilk açıklama Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması, soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır.

Filistin Devleti'nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır" dedi.

"ARTIK SADECE SİYASİ BİR KONU DEĞİL"

Çelik ayrıca "İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti, artık sadece siyasi bir konu değil, insanlık değerlerinin başlığıdır.

BM TOPLANTISINI İŞARET ETTİ

Filistin davasının en gür sesi olan Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma, bir kere daha insanlık ittifakının sesi olacaktır" ifadelerini kullandı.