UAEA Başkanı: İran Nükleer Programında İleri Düzeyde Kapasiteye Sahip

UAEA Başkanı: İran Nükleer Programında İleri Düzeyde Kapasiteye Sahip
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Grossi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretim kapasitesinin mevcut olduğunu belirtti ve ABD'nin açıklamalarının aksine, İran'ın nükleer teknolojide ileri düzeyde bir ülke olduğunu vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Rafael Grossi, İran'ın nükleer programına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sahip oldukları kapasite mevcut. Birkaç ay içinde hatta belki daha kısa sürede, birkaç santrifüj dizisini çalıştırarak zenginleştirilmiş uranyum üretebilirler" dedi.

ABD, İran'ın nükleer tesislerinin yok edildiğini vurgulasa da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Rafael Grossi'den ilgi çekici bir açıklama geldi. ABD televizyonuna İran'ın nükleer programına ilişkin açıklamalarda bulunan Grossi, "Sahip oldukları kapasite mevcut. Birkaç ay içinde hatta belki daha kısa sürede, birkaç santrifüj dizisini çalıştırarak zenginleştirilmiş uranyum üretebilirler" dedi.

UAEA Başkanı ABD'nin kesin açıklamalarının tam tersi konuşarak, "Açık konuşmak gerekirse, her şeyin yok olduğunu ve geride hiçbir şey kalmadığını söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"İran, nükleer teknoloji açısından çok ileri düzeyde bir ülke"

Fordow, Natanz ve İsfahan'daki tesislerine yönelik saldırıların, İran'ın uranyumu dönüştürme ve zenginleştirme kabiliyetini önemli ölçüde geriye götürdüğünü kaydeden Rafael Grossi, "İran, nükleer teknoloji açısından çok ileri düzeyde bir ülke. Bu nedenle, bu bilgiyi yok edemezsiniz. Sahip oldukları bilgiyi ve kapasiteyi geri alamazsınız" şeklide konuştu.

"Uranyum stokunun bir kısmı taşınmış olabilir"

ABD saldırılarından önce İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu başka yere taşıdığı yönündeki iddialara yanıt veren UAEA Başkanı, "Bu malzemenin bir kısmı saldırı sırasında yok edilmiş olabilir, ancak bir kısmı da taşınmış olabilir. Nerede olduğu net değil" ifadelerini kullandı. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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