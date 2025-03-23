Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi: Kürt kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum

"Pamuk şeker" polemiğinde devreye girdi! Yavaş'ın yerine özür diledi
İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
SPK'dan Borsa İstanbul için yeni önlemler

Borsa İstanbul için yeni önlemler
DEM Partili Beştaş: İmamoğlu'nun tutuklanması, Öcalan'ın çağrısına bir sabotaj

İmamoğlu'nun tutuklanmasına DEM Parti'den dikkat çeken "Öcalan" yorumu

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu cezaevinden ilk mesajını paylaştı

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu cezaevinden ilk mesajını paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde gönderilen Ekrem İmamoğlu, cezaevinden ilk mesajını paylaştı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda "Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" denildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasının ardından verdiği ilk mesajda "Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

GÖREVDEN ALINDI

Tutuklanmasının ardından Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İmamoğlu, İstanbul Valiliği tarafından İBB Başkanlığı görevinden alındı.

ÖN SEÇİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak yarıştığı CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim de İmamoğlu'nun tutuklandığı saatlerde başladı. Saat 19'da sona eren oy verme işleminin ardından yaklaşık 15 milyon kişi oy kullandı.

İMAMOĞLU'NUN İLK MESAJI ÖN SEÇİM OLDU

Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden verdiği ilk mesajda ön seçime ilişkin oldu. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Silivri Cezaevi'nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu" ifadeleri kullanıldı.

"O SANDIK GELECEK, MİLLET İKTİDARA TOKAT ATACAK"

İmamoğlu'nun hesabından yapılan paylaşımın devamında "Erdoğan'a "artık yeter" dedi. Bu gece Saraçhane'de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" denildi.

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu cezaevinden ilk mesajını paylaştı

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

Allah kurtarmasın

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

eko boşa heveslenme

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

bir yorumcuya cevap dua kabul olsa gökten kemik yağar idi )))

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınmdkrrtbvk:

86000 de 15000 almışsın ne konuşuyorsun çeyreğin çeyreği

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Aslında bu işler böyle yürümez. Böyle bir zihniyet kolay kolay ortaya çıkmaz. Düşünsenize kendo kendinize gelin güvey olmuş, sandık koymuş nasıl olursa olsun tek kişilik bir kağıt parçasını atmak için gidiyorsunuz. Sizlerle dalga geçiyorlar. Chp nin ülkemiz de aldığı oy en fazla % 23. Ortaklarınız sizi tanımıyorlar bile. Kibir her şeyinizin önüne geçmiş. Artık o sallanan parmaklar size hiç bir fayda sağlamıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title