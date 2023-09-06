Türkmenistan Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Paris'te Görüştü

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Paris'te bir araya geldi. Görüşmede siyasi ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı ve işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Paris'te görüştü.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Meredov ve beraberindeki heyet, Colonna ile Paris'te bir araya geldi.

Görüşmede ikili, siyasi ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi konularını ele alırken, bu bağlamda devlet düzeyinde ziyaretler düzenleme olanakları da değerlendirildi. Ayrıca taraflar, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel siyasi konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin sonuçlarına ilişkin anlaşmalara imza atıldı. Anlaşmalar arasında eğitim, bankacılık ve iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının 2024-2026 yılları için işbirliği programı yer alırken, Arkadağ ve Maisons-Laffitte şehirlerinin kardeş şehir ilan edilmesi konusunda da fikir birliğine varıldı.