Türkiye-Yunanistan Siyasi Diyalog Toplantısı, Atina'da yapıldı

TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki Siyasi Diyalog toplantılarının 5'inci turu, Atina'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Siyasi Diyalog toplantılarının 5'nci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou başkanlıklarındaki heyetler arasında Atina'da düzenlendi. Toplantı kapsamında, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerine dair istişarelerde bulunuldu. Haziran 2025'te Ankara'da gerçekleştirilen bir önceki Siyasi Diyalog toplantısından bu yana yaşanan gelişmeler gözden geçirildi. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan 6'ncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin hazırlıklar ele alındı. Toplantıda, ikili boyutta ve uluslararası alanda iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki ortak taahhüt taraflarca teyit edildi. Bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.