Türkiye ile Ürdün Haşimi Krallığı arasında sosyal hizmet alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ürdün Haşimi Krallığı Sosyal Kalkınma Bakanlığı arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün Haşimi Krallığı Sosyal Kalkınma Bakanı Wafa Bani Mustafa ile Bakanlıklar arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.

Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşmayla aile, çocuk, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi ile sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik ortak adımlar atmayı hedefliyoruz. İş birliğimizin sosyal hizmetlerde somut kazanımlar sağlamasını temenni ediyor, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."