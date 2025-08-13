Türkiye ve Suriye Arasında Ortak Eğitim Mutabakatı

Türkiye ve Suriye Arasında Ortak Eğitim Mutabakatı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'den gelen üst düzey heyetle savunma ve güvenlik konularını görüşerek ortak eğitim ve danışmanlık mutabakatı imzaladı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmenin ardından Bakan Yaşar Güler ile Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.