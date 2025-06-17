Türkiye ve Rusya Savunma Bakanları Arasında Görüşme

Türkiye ve Rusya Savunma Bakanları Arasında Görüşme
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov ile telefon görüşmesi yaparak, ikili ve bölgesel savunma konularında fikir alışverişinde bulundu.

MİLLİ Savunma (MSB) Bakanı Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran-İsrail arasındaki çatışmalar başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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